Portugal ameaçado pelo clima. “Comunicação de crise está a falhar”

Portugal está a falhar na comunicação da crise climática. É o que entende o coordenador do Observatório do Risco, do Centros de Estudos Sociais., este especialista reconhece que “a nível de política pública e de configuração institucional, Portugal está a cumprir”. Já ao nível da comunicação “não”.

José Mendes reconhece que, com cada vez mais eventos extremos, a população está “mais sensibilizada”, mas ainda não é o suficiente. Olhando para o território, este especialista da Universidade de Coimbra, reconhece que, apesar de geograficamente pequeno, a evolução não tem sido positiva, em matéria de proteção do risco.

José Mendes identifica que, no passado, as populações “que se deslocaram do interior para as cidades não tinham comportamentos de adaptação”. Olhando para a posição de Portugal, comparativamente com o resto da União Europeia, este especialista refere que não “somos dos piores, estamos a meio”.

