Portugal alcança novo recorde de incorporação de renováveis na energia

Portugal encerrou o ano passado com um novo recorde de incorporação de fontes renováveis no consumo final bruto de energia. Depois de em 2021 ter mantido essa incorporação nos 34%, em linha com 2020, que já tinha sido o nível mais alto de renováveis no consumo energético do país, em 2022 a incorporação aumentou para 34,5%, revela o mais recente balanço anual da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Administração Pública

Função pública: Governo alarga quotas para melhores notas na avaliação de desempenho e acelera progressões (mas só em 2026)“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”Polícia americana revela detalhes sobre morte do ator Matthew...

:

EXPRESSO: A urgência de reformar as Urgências e garantir o acesso para todos. Habemus solução!Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Adiamento de projetos de energias renováveis no Brasil custa €59 milhões à GalpSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: OE2024: PAN vai abster-se na votação na generalidade. Críticos internos queriam voto contraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Moedas quer cruzeiros a pagar taxa turística a partir de janeiro: regra está por aplicar há 7 anosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Lei para limitar as idas às Urgências sem recomendação de um médico seria “injusta”, pouco “prática” e até iria “contra a Constituição”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: O cão mais velho do mundo? Guinness investiga se o rafeiro português Bobi tinha mesmo 31 anosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »