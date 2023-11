Portugal a cair do céu

Depois de tanta tinta – e tanto dinheiro – gastos na companhia, o Governo queria agora um cheque em branco para tratar da venda, sem mínimos de clareza e transparência.

ECO_PT: Veto à privatização da TAP é “construtivo”, defende MarceloMinutos antes do início do debate sobre o OE2024 no Parlamento, o Chefe de Estado disse que o veto à reprivatização da companhia aérea tem em conta 'dever de vigilância e de consciência'.

CMJORNAL: Presidente da República considera veto da proposta de privatização da TAP um 'dever de consciência'Marcelo Rebelo de Sousa diz estar 'serenamente confiante' para reunião com o primeiro-ministro.

VISAO_PT: PR justifica veto ao diploma da TAP com necessidade de proteger Governo e assegurar “processo certinho”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

SICNOTICIAS: 'Proteger o Governo': Marcelo justifica veto ao diploma da TAPSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

CMJORNAL: Costa garante que TAP só é vendida com hub em lisboa'O último critério é mesmo o preço. O primeiro é a preservação da importância da TAP para a economia portuguesa a e a preservação do hub de Lisboa', disse.

OBSERVADORPT: Costa diz que 'sem hub de Lisboa' e função estratégica 'não haverá privatização da TAP'Líder parlamentar do PSD diz que 'infelizmente, quando PSD chega ao Governo tem de aumentar impostos' por erros dos governos PS que o antecedem. Costa diz que PSD tratou IRS como 'amor de verão'.

