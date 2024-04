Porto vence Vitória de Guimarães e fica mais perto do Jamor

Depois do desaire na Amoreira, diante do Estoril, a equipa de Sérgio Conceição deu “um pontapé na crise” e voltou aos triunfos, estando mais perto de garantir novamente a presença no Jamor.Depois do desaire na Amoreira, diante do Estoril, Sérgio Conceição queria trilhar novamente o caminho do triunfo e mudou três peças no seu xadrez tático: os castigados Diogo Costa e Francisco Conceição deram o seu lugar a Cláudio Ramos e Gonçalo Borges.

Já JDo lado vimaranense, Álvaro Pacheco fez regressar o capitão Bruno Varela à baliza, depois de ter estado afastado por lesão. Depois de uma primeira parte pouco animada, longe de entusiasmar os adeptos presentes nas bancadas, os portistas acabaram por ser um pouco melhores do que os vitorianos, mas o golo tardava a aparecer. No segundo tempo, os azuis e brancos regressaram dos balneários determinados em conquistar a vitória na “Cidade Berço” e foram à procura do golo. Até que aos 52 minutos, o tão almejado tento surgi

FC Porto vence Vitória de Guimarães na primeira mão das meias-finais da Taça de PortugalO FC Porto adiantou-se hoje ao Vitória de Guimarães nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Minho, em jogo da primeira mão. Pepê marcou, aos 52 minutos, o único golo do encontro, que permite aos portistas chegarem em vantagem ao duelo da segunda mão, agendado para 17 de abril, no Estádio do Dragão, e em que vão procurar atingir a final da competição pelo terceiro ano seguido, após vencerem as duas últimas edições.

