Porto vai fechar Avenida D. Carlos I a partir das 21 horas devido ao mau tempo

“Por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a circulação automóvel e pedonal na avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, irá ser interrompida a partir das 21 horas de hoje”, pode ler-se num comunicado publicado no portal da Câmara do Porto.

De acordo com a autarquia, “o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia de sexta-feira”. “Poderá vir a ser necessária a implementação de mais condicionamentos – Avenida do Brasil, Avenida de Montevideu e Rua Coronel Raúl Peres, com desvios para arruamentos à cota superior — a decidir mediante o possível agravamento das condições durante as preia-mar”, adverte ainda a Câmara do Porto.

O aviso passará a vermelho “com ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros, entre as 09 horas de amanhã, quinta-feira, e as 09 horas de sexta-feira, altura em que passará novamente para o nível laranja, válido até às 15 horas”.

“É expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar”, face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta a autarquia. Quanto à precipitação, “encontra-se emitido aviso amarelo, com períodos de chuva, por vezes forte, entre as 18 horas de hoje, dia 01, e as 03 horas de amanhã”, quinta-feira.

