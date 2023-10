Porto. Mau tempo interrompe circulação na Avenida Gustavo Eiffel até domingo

“O trânsito será restabelecido logo que estejam reunidas condições de segurança, sendo efetuada uma reavaliação da situação" no domingo, adianta autarquia.

“O trânsito será restabelecido logo que estejam reunidas condições de segurança, sendo efetuada uma reavaliação da situação durante o dia 29 de outubro, domingo”, acrescenta a autarquia. A Proteção Civil emitiu hoje alertas para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, com especial incidência no Norte e Centro do continente, avisando que será também enviada à população um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.

No texto publicado hoje, a autarquia pede à população que tome as “necessárias medidas preventivas e de proteção”, bem como “a adoção de comportamentos adequados” que permitam minimizar o risco existente, como o respeito pelos perímetros de segurança que irão ser estabelecidos na Avenida Gustavo Eiffel. headtopics.com

Aos cidadãos é pedida a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, como bueiros, algerozes e caleiras, e retirada de objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas.

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Detetadas milhares de imagens de abuso de menores criadas por Inteligência ArtificialOrganiza&231;&227;o n&227;o governamental alerta para riscos da tend&234;ncia, que pode acabar por desviar a aten&231;&227;o das autoridades de abusos reais. Consulte Mais informação ⮕

Acidente em laboratório escolar provoca 12 feridos em AlenquerProte&231;&227;o Civil refere 12 pessoas com sintomas de intoxica&231;&227;o que est&227;o a ser avaliadas por equipas m&233;dicas no local. Consulte Mais informação ⮕