Porto celebra com exibição única o 900.º aniversário da Carta Foral

Os dois documentos históricos, a carta de foral e o Foral Manuelino, estão em exibição até este sábado, para assinalar os 900 anos da doação da primeira carta de foral à cidade do Porto.dois dos documentos mais antigos do Arquivo Municipal, numa exposição inédita que obrigou a uma operação delicada. Um dos documentos em exposição é o foral da cidade, que tem mais de 700 anos.

Corria o ano de 1123, Portugal ainda não tinha nascido, e já o burgo portuense recebia uma carta de foral oferecida pelo bispo D. Hugo. O documento original perdeu-se no tempo este pergaminho com 737 anos é uma cópia, que remonta ao reinado de d. Dinis

Em exibição na Câmara do Porto estarão então, e pela primeira vez, a carta de foral que reconhece a autonomia da cidade, e o Foral Manuelino de 1517, que testemunha a relação da monarquia com o concelho, bem como a vida económica da cidade. headtopics.com

"O que vemos representado são vários símbolos. Em primeiro lugar, gostaria de destacar as armas da cidade do Porto, mas também os símbolos de D. Manuel: a esfera armilar, as armas nacionais e a portada que contém a introdução ao texto do foral", afirma a arquivista da Casa do Infante, Paula Cunha.

Mostrar ao público estes documentos históricos que estão guardados na casa do Infante obrigou a uma operação delicada, supervisionada por técnicos de conservação e restauro.

