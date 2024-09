Portekizli Homem Mata Soerada Por Falta de Cerveja

Filho de Ágata pediu tranferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuais

“Ainda não fizemos nada de especial, ganhámos apenas 3 jogos”: Lage mantém estratégia adotada desde o regresso à LuzAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua rede Pedro Nuno Santos garante: “O PS não viabilizará nenhum orçamento que inclua as alterações ao IRS e IRC”"Radical e inflexível": Montenegro reage a proposta do PS sobre alterações do IRS e IRC

Reunião entre primeiro-ministro e líder do PS sobre Orçamento do Estado termina ao fim de hora e meia

Crime Assassinato Portugal Maiorca

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Homem mata sogra na Espanha após discussãoUm português de 47 anos foi detido pela Guardia Civil de Espanha por homicídio da sogra em Maiorca. O crime ocorreu após uma discussão e o suspeito usou uma machadinha para matar a vítima.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem mata mãe à traição com 19 facadas no PortoBlandino Almeida atacou idosa, de 88 anos, quando estava no sofá, e ligou para o tio para contar que havia cometido o crime.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem mata companheira e ex-namorada com golpes de espada no BrasilRenan confessou sem qualquer pudor e foi encaminhado para uma cadeia da região.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Touro que fugiu de recinto mata um homem e fere criança em EspanhaO homem que morreu 'era um grande apoiante das touradas', revelou o presidente da Câmara de Pantoja, que diz estar 'muito magoado com o que aconteceu'. Foram decretados dois dias de luto oficial.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Polícia Judiciária deteve condutor que atropelou e matou de propósito homem de 76 anosDesavenças antigas entre os dois homens estarão na origem do ato criminoso.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Homem confessa em direto que matou a mãe e a polémica estala na ItáliaUm homem confessou em direto na televisão ter estrangulado a mãe que sofria de Alzheimer. O caso abriu em Itália uma discussão sobre os limites éticos dos meios de comunicação.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »