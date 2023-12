Portaria do ministério da Saúde prevê encaminhamento de utentes com pulseira azul ou verde

Portaria do ministério da Saúde que vai ser colocada em discussão pública prevê que os utentes com pulseira azul ou verde que cheguem à urgência pelo próprio pé, sejam encaminhados para consulta, no mesmo dia ou no dia seguinte. De maneira a reduzir a afluência às urgências hospitalares, uma portaria do Ministério da Saúde pretende criar um modelo em que doentes pouco graves passam a ser encaminhados para um centro de saúde ou hospital de dia.

A ideia é, antes de mais, educar as pessoas a não irem pelo seu próprio pé às urgências. Devem começar por ligar para a linha Saúde24 ou para o INEM, que fará a triagem e, de acordo com os sintomas, encaminhará os doentes para um centro de saúde, com a garantia de que o utente terá uma consulta num prazo máximo de 24 horas ou, se for grave, para um centro hospitalar, que assim terá mais capacidade para atender os doentes que sejam urgentes.Não será barrada, mas se chegar sem referenciação prévia e for triada com pulseira azul ou verde, se não for nenhum caso urgente, será encaminhada para os cuidados primário





