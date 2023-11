Porta-voz das IDF declara que assumir o controlo da Faixa de Gaza é a primeira etapa de uma longa guerra

O porta-voz das IDF, Daniel Hagari, declarou, esta noite, que “assumir o controlo da Faixa de Gaza é a primeira etapa de uma longa guerra”. “Nos próximos dias, vamos concentrar-nos a planear e a concluir os preparativos para as próximas etapas do conflito”, disse num briefing noturno.

Nas mesmas declarações, o brigadeiro general assegurou que, quando começar a trégua, as tropas israelitas “estarão estacionadas na linha de cessar-fogo dentro da Faixa de Gaza e vão mover-se ao longo das linhas acordadas”. Pelo menos 27 pessoas morreram e 93 ficaram feridas num ataque a uma escola da ONU no norte da Cidade de Gaza, disse um médico do Hospital Al Awda à agência France Presse sob anonimato, atribuindo o bombardeamento a Israe





