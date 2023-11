Porcos-do-mato esfomeados deram cabo de um campo de golfe. A internet está do lado deles

As manchas escuras de terra revirada surgem por todo o lado, estragando a relva normalmente imaculada que cobre grande parte de um campo de golfe de luxo em Sedona, no estado norte-americano de Arizona.

Mas a paisagem esburacada não foi obra de golfistas demasiado entusiastas que fizeram sulcos profundos no campo de Seven Canyons. Os danos, de acordo com Emily Casey, uma das supervisoras do campo de golfe que tem estado a documentar a destruição, foram causados por alguns dos animais selvagens nativos do sudoeste do estado norte-americano: matilhas de porcos-do-mato.

A mais recente incursão dos animais foi mostrada num vídeo partilhado na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), durante o fim-de-semana, e desde então tornou-se viral, acumulandoCom um corpo em forma de javali, pernas curtas, patas com cascos e um focinho parecido com o de um porco, o porco-do-mato poderia facilmente ser confundido com suínos. headtopics.com

Vivem no deserto do sudoeste norte-americano, que inclui o Arizona, o Novo México e o Oeste do Texas, e são consideradas espécies nativas da região, Já foram avistados a alimentar-se de pequenos animais, mas as suas refeições preferidas tendem a ser raízes, ervas, sementes e frutos.

