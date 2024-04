Populistas têm trabalhado bastante bem nas redes sociais, alerta investigadora

De campanhas de desinformação à “incitação ao ódio”, “os populistas têm trabalhado bastante bem” as redes sociais. A investigadora Susana Salgado alerta que a literacia e a regulação da Internet são fundamentais para manter a “qualidade da democracia”, mas receia que “já não sejam suficientes”.

A inclinação para aceitar atitudes populistas e participar em teorias da conspiração não tem idade nem posição no espectro político, mas tem falta de confiança nas instituições, uma propensão para ser antissistema e para a utilização de redes sociais sem “travão”., a ser desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Em estudo estão atitudes radicais em vários contextos, da ciência à pandemia, passando pelo discurso político. O populismo tem sido estudado, nos últimos anos, como um fenómeno que se espalha entre as direita

