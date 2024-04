População do norte de Gaza sobrevive com apenas 245 calorias por dia

Uma organização não-governamental (ONG) espanhola alertou esta quinta-feira que a população do norte de Gaza tem sobrevivido desde janeiro com uma média de 245 calorias por dia, menos de 12% do necessário. A Oxfam Intermón sublinhou que há mais de 300 mil pessoas presas no norte de Gaza , sem possibilidade de abandonar a zona, enquanto Israel continua a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas.

A população do norte de Gaza tem sido obrigada a sobreviver com uma média de 245 calorias por dia, equivalente a menos do que 100 gramas de pão e menos de 12% das 2.100 quilocalorias necessárias, indicou em comunicado

