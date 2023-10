Ponto de situação. O que aconteceu no 611.º dia de guerra?

Passaram 611 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a fadiga de guerra é um tema cada vez mais presente. Foi, aliás, um dos principais a ser debatido entre os líderes da União Europeia (UE), na cimeira que está a decorrer em Bruxelas. No entanto, não foi o único.

Desde o verão que a organização discute uma proposta que prevê uma reserva de 50 mil milhões de euros de apoio à reconstrução da Ucrânia, e o Presidente do Conselho Europeu,, pediu que se chegasse “a um acordo até ao final do ano”, pois “apoiar a Ucrânia deve ser uma prioridade”.

A manhã foi ainda marcada pela garantia de Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, de que o corredor alternativo do Mar Negro vai continuar a funcionar, apesar das ameaças. E, horas depois de ter confirmado este facto ao primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, quatro navios decitado pelo The Guardian headtopics.com

Viktor Orbán considera que a estratégia dos Estados Unidos da América para a Ucrânia “falhou” e que o bloco ocidental devia ter um plano B, pois Kiev não vai vencer a guerra. Alexander Lukashenko, um aliado de Putin pediu hoje que se parassem os combates na Ucrânia e se iniciassem negociações sobre “o território e a paz”, noticia a

O caminho para um acordo no Médio Oriente 'está nas palavras da União Europeia''Estamos numa guerra onde palavras são muito importantes'. Paulo Sande considera que 'pode sair um novo impulso' na resolução da questão do Médio Oriente: 'espera-se que UE possa desempenhar o papel'. Consulte Mais informação ⮕

Os riscos do próximo alargamento da União EuropeiaAs grandes transições em curso requerem novos investimentos públicos estruturantes à escala europeia e nacional, que não se compadecem com a atual estrutura cuja configuração dura há muitas décadas. Consulte Mais informação ⮕

União Europeia entregou apenas um terço das munições que tinha prometido à UcrâniaDesde março, a União Europeia enviou apenas 30% das munições que prometeu fornecer à Ucrânia no espaço de 12 meses. Os Estados-membros acordaram na altura com o envio de um milhão de projéteis. Consulte Mais informação ⮕

Portugal abaixo da média da União Europeia na igualdade géneroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Portugal ocupa 10.º lugar na União Europeia em número de artigos científicos publicadosEm números totais, Portugal contabilizou no ano passado 29.639 publicações científicas (artigos, revisões ou outros documentos), sendo a maioria (60,5%) de acesso aberto. Consulte Mais informação ⮕

António Costa defende 'pontes' entre União Europeia, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasPrimeiro ministro pede aposta no 'desenvolvimento e paz'. Consulte Mais informação ⮕