Ponte aérea da UE leva mais 92 toneladas em bens para Afeganistão após terramotos

Um voo da ponte aérea criada pela União Europeia (UE) levou hoje 92 toneladas de bens essenciais para o Afeganistão, em resposta aos terramotos deste mês, anunciou Bruxelas

“Na sequência da série de terramotos que atingiram a parte ocidental do Afeganistão no início deste mês, aterrou hoje uma ponte aérea humanitária da UE com destino a Herat, trazendo 92 toneladas de bens essenciais para ajudar a população afetada”, indicou a Comissão Europeia em comunicado.

Do total da ajuda hoje mobilizada, “a UE doou 57 toneladas” de cobertores e ‘kits’ de inverno para tendas, acrescentou a instituição, precisando que foram transportadas mais 20 toneladas de medicamentos para a Organização Mundial de Saúde e 15 toneladas de alimentos para o Programa Alimentar Mundial. headtopics.com

Além disso, estão planeados para breve um segundo e um terceiro voos de Brindisi e do Dubai para Herat e Cabul.Citado pela nota, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, apontou que, “no rescaldo da recente e devastadora série de terramotos no Afeganistão, a UE está determinada a alargar a sua assistência e apoio ao povo afegão em necessidade”.

“Juntos, estamos a unir-nos para prestar uma ajuda rápida, concreta e eficaz, dando corpo à nossa solidariedade e ao nosso empenho em ajudar as pessoas afetadas a reconstruir as suas vidas”, adiantou. Depois de o primeiro terramoto ter atingido o Afeganistão a 07 de outubro, a UE aprovou um pacote de ajuda humanitária com um financiamento de 2,5 milhões de euros para os parceiros humanitários no terreno. headtopics.com

