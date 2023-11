Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao vento

Para esta quinta-feira está previsto"um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Devido ao mau tempo, o IPMA colocou sete distritos de Portugal continental esta quinta e sexta-feira sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte. Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 09:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira, devido à previsão de"ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja, entre as 15:00 de hoje até às 00:00 de sábado, também devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA. Os distritos de Leiria, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, até às 09:00 de hoje

:

VISAO_PT: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoA velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Polícia Segurança Pública (PSP).

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoPortugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Velocidade na Ponte 25 de Abril reduzida devido ao vento forteSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoA velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Polícia Segurança Pública (PSP).

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidadeAtor quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »