Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao vento

A velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Polícia Segurança Pública (PSP). Portugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para hoje está previsto"um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Portugal vai sentir efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas mas tempestade não afetará diretamente o PaísChuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima: Depressões em cadeia atingem Portugal

É a quinta tempestade em duas semanas. Aviso vermelho por ondas gigantes. Perigo de inundações e de enxurradas.Aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).e acordo com a autarquia, "o trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam".Alerta vigora entre as 9h00 de quinta-feira e as 9h00 de sexta-feira.Maioria das ocorrências foram quedas de árvores e de estruturas.

:

VISAO_PT: Efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas, mas não afeta diretamente PortugalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Portugal fora da rota da depressão Ciarán: não será afetado diretamenteSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Efeitos indirectos da depressão Ciarán passam por Portugal esta noiteNas próximas horas espera-se precipitação que pode ser “forte” no norte e centro de Portugal. França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental podem sentir os ventos mais fortes em décadas.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Efeitos da depressão Ciarán atingem Portugal nas próximas horasA depressão não afetará diretamente Portugal Continental, mas o mau tempo a ela associado far-se-á sentir já a partir da madrugada.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Portugal vai sentir efeitos, mas não será afetado diretamente pela depressão CiáranSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Ponte 25 de Abril com limitações de velocidade devido ao ventoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »