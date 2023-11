Poluição em Nova Deli atingiu níveis históricos.

A qualidade do ar está bastante comprometida em várias regiões da Índia, sobretudo na capital, Nova Deli, onde a poluição atingiu níveis históricos.

As autoridades pedem à população que se proteja e que, sempre que possível, use os transportes públicos e deixe os carros e motos em casa. As temperaturas estão a começar a cair na Índia e o vento a amainar, o que faz com que as densas nuvens de poluição fiquem estacionárias por cima da cidade.

Segundo o Ministério indiano do Ambiente, a qualidade do ar é muito baixa e a concentração de micropartículas está muito elevada. Estas partículas são muito perigosas para a saúde porque se alojam nos pulmões e causam danos respiratórios graves. headtopics.com

