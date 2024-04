Polpa de fruta e lanches no aeroporto para explicar rede de tráfico. 'Xuxa' aceita falar mas pede proteção policial. Mãe cala espancamento a bebé de cinco meses em Odivelas. ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionários. Lê livros, faz ioga e pratica artes marciais: A vida de Daniel Sancho numa prisão da Tailândia.

Gurvinder Slngh já está a ser ouvido pelos juízes no âmbito do julgamento de 'Xuxa', considerado o maior traficante português. São declarações muito confusas e pouco credíveis. Desde o arguido que só ia lanchar com o amigo que não via há vários meses até ao empresário que encomendava fruta, mas depois não a ia levantar. Mesmo assim, apontou o dedo a Rúben Oliveira, conhecido por 'Xuxa', e já pediu proteção policial. Este arguido está em liberdade e sabe que qualquer acusação à principal rede de tráfico de droga que operou em Portugal pode custar-lhe a vida

