Polémico abate de sobreiros em Sines é (mais) um “sacrifício” pela transição energética

Saímos de Sines e, nem chegou bem a 20 minutos, de carro, e chegámos à barragem de Morgavel. Pouca gente se viu pelo caminho e a calma sente-se no local. A chuva vai caindo, sem grande sobressalto, e, num montinho ao longe, vê-se o ninho da esquiva e ameaçada águia-pesqueira. Mas a acalmia na barragem não faz antever a “ventania” em torno do planeado abate de sobreiros para a instalação de um parque eólico ali nas proximidades.

Vamos ter muitos conflitos... É o caso de Morgavel, mas ainda temos muita potência eléctrica para instalar de renováveis e muitos destes conflitos vão surgir.No despacho, a declaração é justificada pelo relevante “interesse público, económico e social” do projecto, bem como pelo cumprimento do plano energético e da redução de emissões de gases comdo Estado português.

O processo de atribuição do projecto recua a 2008 e transitou de Torre de Moncorvo para Sines. Hugo Costa informa que foi a Direcção-Geral de Energia que atribuiu capacidade de injecção de energia eléctrica na rede, inicialmente, em Torre de Moncorvo. Mais tarde, transferiu-se essa autorização para Sines. headtopics.com

Mas nem todos. “Vamos conseguir deixar de abater muitos deles”, assinala Hugo Costa, a apontar para alguns sobreiros mais afastados da vedação. Num, os responsáveis da EDP mostram-nos um mapa do terreno com pintas vermelhas – com os sobreiros a cortar – e com pintas verdes – com as árvores que seriam abatidas e vão ser poupadas.Junto às vedações, vão ser abatidos sobreiros.

Para contrapor estes valores, Hugo Costa compara-os com as emissões de CO2 que o parque eólico pode evitar. “Vai permitir poupar em termos decerca de 42.000 toneladas de CO2 por ano”, diz o responsável da EDP. Estas emissões evitadas calculam-se tendo em conta a produção do parque eólico durante o seu tempo de vida útil e a substituição que está a ser feita no que se refere a combustíveis fósseis. headtopics.com

