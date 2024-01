Polémica divide a Igreja Católica portuguesa sobre bênçãos a casais irregulares

Como seria de esperar, a Igreja Católica portuguesa não escapa à ‘guerra’ existente na Igreja Universal, por causa das bênçãos autorizadas pelo Vaticano a casais irregulares, leia-se divorciados recasados e a casais do mesmo sexo. «Como é óbvio, os mais conservadores vão recusar-se a dar a bênção agora autorizada pelo Papa. O documento publicado não tem efeitos práticos, não tem efeitos sacramentais, não tem efeitos legais.

Logo, cada um fará como entender», é assim que um padre ouvido pelo Nascer do SOL explica a polémica que está a dividir a Igreja Católica no mundo. O mesmo sacerdote lamenta que em pleno processo sinodal, em que todos os católicos foram convidados a escutar os outros, caminhando em conjunto para chegarem a uma conclusão, o Papa tenha feito precisamente o contrário do que pede. «Numa altura em que o Papa tem insistido tanto na importância de a Igreja se pensar conjuntamente sinodalmente, etc., de repente aparecer com um documento destes do nada, é pedir um bocado para levar ‘porrada





