Polémica! Avião recebido por concorrentes do Big Brother causa confusão

Os concorrentes do Big Brother receberam esta sexta-feira, dia 27 de outubro, um avião que trazia uma mensagem polémica. Os concorrentes ficaram confusos, sem saber o que a frase significa. A frase era a seguinte: 'Amigas deixem o Francisco Monteiro queimar-se sozinho. Cuidado com Vina e Hugo'. 'Espera aí, então estamos do lado do Zaza. Está-se bem então.

Se fosse ao contrário é que eu estava mais preocupado', reagiu Hugo. 'Mas não é verdade. Eu não estou do lado de ninguém. Mas isto é porque agora falámos com a Márcia', afirmou Vina. 'Cada vez percebo menos do que se passa aqui', acrescentou André. 'Na verdade, é para a Jéssica ter cuidado connosco', disse Hugo. 'Mas ela já está ter', rematou Vina. https://www.instagram.

