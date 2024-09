Polaris Dawn leva tripulação civil a 1400 km da Terra

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndio"Isto não é comunismo; é Evangelho puro": Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostosMatou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas.

Aos 5 anos, Jared Isaacman já dizia que queria ir ao espaço, só não sabia quando conseguiria pôr o sonho em prática. Aquele que para muitos seria apenas um devaneio de criança acabou por tornar-se realidade em 2021 quando foi comandante da primeira missão do mundo totalmente tripulada por civis a entrar em órbita.

Quatro Astronautas da Missão Polaris Dawn Regressam com Sucesso à TerraA missão privada SpaceX, Polaris Dawn, concluiu-se com sucesso após o regresso seguro de Jared Isaacman, Scott 'Kidd' Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon. A cápsula Dragon aterrou no Golfo do México na madrugada de domingo.

Tripulação da SpaceX Polaris Dawn fez o primeiro passeio espacial privadoUma nova etapa na exploração comercial do espaço.

Missão Polaris Dawn tenta na quinta-feira primeira caminhada espacial privadaA missão Polaris Dawn, que descolou na terça-feira da Florida, nos Estados Unidos, a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX, vai tentar realizar na quinta-feira a primeira caminhada espacial privada.

