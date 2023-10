Político separatista ucraniano gravemente ferido a tiro na Crimeia

As forças de segurança abriram uma investigação sobre o ataque ocorrido perto da residência de Tsariov, na localidade costeira de Ialta (Crimeia).O político separatista ucraniano do Donbass, Oleg Tsariov, foi esta sexta-feira gravemente ferido a tiro num ataque perpetrado na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

, e chegou inclusive a liderar o seu parlamento, que unia as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. A Ucrânia, que acusa o político de trabalhar para o Kremlin, condenou-o à revelia a 12 anos de prisãoPouco antes do início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, a imprensa ocidental, citando fontes dos serviços secretos, especulou que Tsariov era o escolhido para governar o país depois de derrubado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O porta-voz das forças de defesa ucranianas referiu que os militares russos das unidades Storm-Z recusam-se a lutar. As autoridades ucranianas afirmaram na terça-feira que cerca de mil civis permaneciam em Avdiivka e ordenaram-lhes que abandonassem a cidade.As autoridades ucranianas estão a preparar uma ordem de retirada forçada de famílias com crianças de dez localidades no distritos de Kupiansk, onde a Rússia tem lançado ataques diários. headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Carro atropela ciclistas durante manifestação pela Palestina em MadridO motorista entregou-se &224; pol&237;cia alegando que foi agredido primeiro pelos participantes. Consulte Mais informação ⮕

Operação Picoas: carros de luxo de Hernâni Vaz Antunes são arrestadosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Médicos de família protestam alterações aprovadas pelo GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Grávida revoltada após hospital adiar intervenção para retirar feto mortoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Presidente do Conselho Europeu antevê cimeira 'importante em tempos difíceis'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Dez membros do PKK mortos no IraqueSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕