“Política. Tragédia. Comédia”: um ensaio de José Tavares sobre os nossos dias

As crises da dívida e da covid, oportunamente polvilhadas por sucessos futebolísticos, mais nos afundaram nesta dicotomia triste, entre a ligeireza dos eleitos e a pobreza dos outros, que a crise da habitação e da inflação elevaram a novo paroxismo

Comédia e tragédia, do que nos falam os gregos: a tragédia trata do destino dos heróis das suas grandes adversidades, a comédia trata de assuntos privados, menores, sem risco para a vida. Para Aristóteles, a tragédia aborda os “assuntos sérios” e a comédia “matéria trivial”. Et cetera.

Tragédia e comédia buscam uma coerência interna, sob pena de a polis se cansar e os cidadãos se afastarem dos líderes políticos e outros. Por essa proximidade entre povo e poder clama a instituição a que chamamos democracia. Os leitmotiv dos poderosos e do povo anseiam por uma sincronia mínima. headtopics.com

João Mota estreia uma comédia de ShakespeareComédia é escrita em registo de farsa. João Grosso, Maria Ana Filipe e Margarida Cardeal são protagonistas. Consulte Mais informação ⮕

O julgamento de SaraO maior crime desta tragédia é a falta de sensibilidade dos arguidos. Consulte Mais informação ⮕

Homem usa tradutor para ameaçar lançar granada dentro do restaurante Portugália no Cais do SodréPSP e a Unidade Especial da Pol&237;cia foi chamada ao local. Consulte Mais informação ⮕

José Castelo Branco duramente criticado após mostrar Betty GrafsteinJosé Castelo Branco é alvo de duras críticas por levar a mulher a clínica de manicure após os vários problemas de saúde que atravessou. Consulte Mais informação ⮕

Herman José está a viver o momento em que 'rebenta o fogo-de-artifício'Em 2024, o humorista Herman José faz 70 anos e celebra 50 anos de percurso profissional. Consulte Mais informação ⮕

Herman José está a viver o momento em que 'rebenta o fogo-de-artifício'Herman José está a viver 'tranquilamente' aquela fase da vida em que 'rebenta o fogo-de-artifício', após 50 anos de uma carreira de sucesso, que construiu para se divertir e que só lhe trouxe um dissabor, com a Igreja Católica. Consulte Mais informação ⮕