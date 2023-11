Política alimentar e nutricional é fundamental para a saúde

No site da Ordem estava escrito, até à passada quarta-feira, quando deixou de ser bastonária, que era com “grande expectativa” que aguardava “por uma maior aposta governamental na política alimentar e nutricional”. Mantém a expectativa? Qualquer país que se quer saudável tem de ter uma grande aposta em política alimentar e nutricional. Não há outra forma de tratar o assunto.

EXPRESSO: “Não podemos sair das compras sem trazer hortofrutícolas e leguminosas para ter uma boa sopa, em todas as refeições”Fundadora da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento deixou o lugar na passada quarta-feira após cumprido o limite de três mandatos. Leva o peso de alguns troféus na política alimentar, deixa receitas ao Governo e à população e avisa: há modas que fazem mal.

OBSERVADORPT: Morreu empresário Pedro Teixeira Duarte aos 105 anosFilho do fundador do Grupo Texeira Duarte esteve à frente dos destinos do grupo empresarial até 2008 e recebeu o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

İTWİTTİNG: Pedro Teixeira Duarte morre aos 105 anosEm 2006 foi agraciado, pelo Presidente da República Jorge Sampaio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique. &etilde;

DİNHEİRO_VİVO: Virgílio Macedo: 'Não há capacidade de execução do PRR até 2026'Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas espera que 'o Governo consiga no próximo ano estender a execução do Plano de Recuperação e Resiliência' para lá do prazo.

CMJORNAL: Mulher morre apunhalada na rua em GetafePol&237;cia investiga a hip&243;tese de se tratar de um caso de viol&234;ncia de g&233;nero.

RENASCENCA: Homem armado dispara tiros e lança cocktails de molotov na pista do aeroporto de HamburgoAs autoridades adiantam ainda que a mulher do suspeito contactou a pol&237;cia, devido a um poss&237;vel rapto de uma crian&231;a.

