Polícia sérvia dispersa manifestantes da oposição em Belgrado

A polícia sérvia utilizou hoje gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes da oposição que tentavam entrar no edifício da Câmara municipal de Belgrado em protesto por alegadas irregularidades na votação durante as eleições gerais do passado domingo. Apesar de os relatórios dos observadores internacionais terem detetado diversas irregularidades, o Governo negou a existência de fraude eleitoral.

Hoje, o Presidente Aleksandar Vucic definiu estas alegações de 'mentiras grosseiras' promovidas pela oposição. As forças policiais protegeram-se no interior do edifício da Câmara municipal de onde dispararam gás lacrimogéneo em direção aos manifestantes, que partiram vidros nas janelas da fachada do edifício, indicou a agência noticiosa Associated Press (AP). Os manifestantes gritaram 'Abram a porta' e 'Ladrões', enquanto também lançaram ovos em direção ao edifício, situado no centro de Belgrado. Alguns entoaram 'Vucic é Putin', comparando o Presidente sérvio ao líder da Rússia, precisou a A





Marcelo diz que filho 'não conseguiu chegar onde queria através da Presidência'Citando uma sondagem. Marcelo Rebelo de Sousa salienta que, apesar da pol&233;mica em torno do caso das g&233;meas e da crise pol&237;tica, uma larga maioria dos portugueses confia no Presidente da Rep&250;blica.

Caso das gémeas. 'Marcelo é visto como manobrador das dificuldades com a Administração Pública'O pol&233;mico caso das g&233;meas luso-brasileiras, tratadas no Hospital de Santa Maria, &233; o tema da edi&231;&227;o desta semana do programa Em Nome da Lei.

Em vez de retail park, Alagoas Brancas vai tornar-se um “parque urbano natural”Zona húmida algarvia esteve em risco de ser destruída. Depois de cidadãos, ambientalistas e PAN lutarem contra o seu loteamento, Fundo Ambiental vai agora salvar o bioma, que será gerido pela Câmara.

Orçamento de Coimbra para 2022 é o maior de sempreNum orçamento que a câmara de Coimbra considera ser o “maior de sempre” – 234 milhões de euros –, são acom 19,1 milhões de euros que têm a maior fatia. O documento vai a aprovação, esta segunda-feira, na reunião do executivo liderado por José Manuel Silva, e tem maise, apesar de elaborado num contexto internacional muito condicionado pelas tensões geopolíticas e pela instabilidade política nacional, reflete as boas perspetivas de obtenção de cofinanciamentos via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Portugal 2030, assim como de encerramento dos projetos do Portugal 2020″, considera a autarquia num comunicado enviado às redações

Porto investe em projeto de habitação acessívelO preço do metro quadrado no Porto cresceu a um ritmo muito superior ao da progressão dos rendimentos dos cidadãos – e isso fez aparecer uma “falha” no mercado habitacional portuense, “prejudicando a coesão social, a diversidade e a coesão urbanas e aumentando o potencial de desigualdade e exclusão territoriais”. O diagnóstico é da própria Câmara do Porto e é parte da justificação para o investimento que se prepara para fazer naquele que será o primeiro projecto de habitação acessível exclusivamente municipal: o de Lordelo do Ouro. Junto ao hotel Ipanema Park e entre os bairros camarários Pinheiro Torres e Mouteira, num terreno onde existem já quatro blocos de habitação social edificada dos anos 1970, com 179 fogos, vão nascer mais cinco edifícios. No total, serão construídas 291 casas

