Polícia Judiciária realiza buscas na Câmara Municipal do Funchal e em residências oficiais

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal do Funchal, bem como na residência oficial de Miguel Albuquerque e em departamentos do Governo Regional. Pedro Calado também está a ser investigado. Segundo apurou a RTP, estão em causa crimes de corrupção, participação económica em negócio, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação e violação das regras de adjudicação. O presidente da Câmara do Funchal recebeu ordem de prisão, segundo apurou a RTP.

Assim como o empresário Avelino Farinha.A Polícia Judiciária confirmou em comunicado a realização de uma operação policial, visando cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Região Autónoma da Madeita, na Grande Lisboa, em Braga, Porto, Paredes, Aguiar da Beira e Ponta Delgada. De acordo com a mesma informação, foram detidos três suspeitos da prática dos crimes sob investigaçã





rtppt » / 🏆 12. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia Judiciária realiza buscas na Madeira e nos AçoresA Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar cerca 100 buscas na Madeira, nos Açores e em várias regiões do continente. Em causa estão suspeitas que envolvem alegada promiscuidade com grupos económicos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Tudo o que se sabe sobre a megaoperação da PJ na Madeira que visa Miguel Albuquerque e câmara do FunchalPresidente do Governo Regional da Madeira é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação. Há outros suspeitos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Câmara dos Representantes dos EUA vai votar autorização para investigação sobre destituição de Joe BidenA Câmara dos Representantes dos EUA vai votar na próxima semana a autorização formal para uma investigação com vista à destituição do presidente, o democrata Joe Biden, anunciou esta terça-feira o seu dirigente, o republicano Mike Johnson.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ajuste direto da Câmara de Montalegre alvo de denúncia ao MP e TdCA Câmara Municipal de Montalegre é alvo de uma denúncia ao Ministério Público (MP) e ao Tribunal de Contas (TdC) por causa da adjudicação por ajuste direto do transporte escolar no âmbito da concessão do transporte regular de passageiros na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Bloco quer MAI, PSP e Câmara de Lisboa a “tomar medidas” para impedir marcha extremistaBloquistas defendem que a manifestação se insere nas “atividades de propaganda que incitam ao ódio e à violência” proibidas pelo Código Penal.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Número de ordenações de padres diminui em algumas dioceses de PortugalO reitor do Seminário dos Olivais é o responsável pelos futuros padres de Lisboa, Fátima, Santarém, Funchal, Aveiro, Portalegre e Castelo Branco, e admite que ‘nalgumas dioceses, o número de ordenações tem vindo a diminuir drasticamente’.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »