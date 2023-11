Polícia Judiciária nega pedido de desculpas aos pais de Maddie McCann

britânico BBC noticiou, esta segunda-feira, que a Polícia Judiciária (PJ) havia viajado de Lisboa até Londres no início deste ano, e que num encontro com o pai de Madeleine McCann tinham feito um pedido oficial de desculpas.

No entanto, num comunicado enviado esta manhã, a PJ negou esta informação.

PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de Maddie McCannMadeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Consulte Mais informação ⮕

BBC diz que autoridades portuguesas pediram desculpa aos pais de Maddie, PJ negaSuspeitas recaem agora sobre Christian Brueckner, de 46 anos, a cumprir cadeia por outros crimes na Alemanha e que as autoridades daquele país acreditam ser o verdadeiro assassino de Maddie. Consulte Mais informação ⮕

