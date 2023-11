Polícia Judiciária investiga inspetor-chefe por partilhar texto sobre eleições internas no PS

A Polícia Judiciária vai ter de decidir se um dos seus inspetores-chefes violou os deveres de isenção e imparcialidade do código deontológico dos trabalhadores da polícia criminal ao partilhar nas redes sociais um longo texto dedicado às eleições internas no PS.

O inspetor-chefe Paulo Ferrinho escreveu que, 'atendendo às condições políticas do país' e 'à possível polarização de votos em vários partidos', o ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos é o candidato à sucessão de António Costa 'que melhor, no PS, reúne as condições de agregar as esquerdas a 11 de março de 2024', dia seguinte ao das próximas legislativas. Fonte da Direção Nacional da Polícia Judiciária confirmou ao Diário de Notícias que o texto partilhado por Paulo Ferrinho no Facebook e LinkedIn será avaliado em sede de potencial violação do código deontológico. Em causa está o artigo





