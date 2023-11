Polícia Judiciária: inspetor acusado de facilitar desembarque de droga

Carlos Dias Santos, um histórico da Polícia Judiciária (PJ), passou os últimos anos de serviço a chefiar uma secção da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes -- o departamento da PJ que mais recorre a escutas telefónicas.

O inspetor-coordenador sabe como os investigadores podem"martelar" uma escuta de maneira a tornar um suspeito ainda mais suspeito: basta fazer ouvidos moucos a uma frase, tomar uma pessoa por outra, perceber mal uma palavra, dar importância a uma conversa banal, levar à letra uma brincadeira que se diz. Os perigos são muitos para quem tem o telefone vigiado ou para quem tem a má sorte de ligar para um número sob escuta. Dias Santos nunca imaginou que um dia iria provar desse fel. Um traficante português com ligações a um cartel colombiano, António Benvinda, detetou as movimentações de um"sicário" enviado a Lisboa com a missão de o executar. Correu a entregar-se à Judiciária para salvar a pele e denunciou Dias Santos, de quem fora informador, como"facilitador" de um desembarque de droga oriunda da Colômbi





