Polícia Judiciária deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco suspeitos da prática de pelo menos sete roubos a mulheres que se prostituíam em apartamentos na zona do Porto e Vila Nova de Gaia, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram entre junho e dezembro de 2022, tendo os suspeitosque se encontravam nos apartamentos., “que publicita e divulga serviços de acompanhantes e massagens na vertente sexual”., por forma a saberem o local e posteriormente lhe ser franqueada a entrada.

A PJ admite a existência de outras situações que não terão sido reportadas às autoridades, pelo facto deOs suspeitos foram detidos na Área Metropolitana do Porto,, mas um deles é treinador de futebol.

