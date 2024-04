Polícia Judiciária detém três homens por tentativa de homicídio na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve na terça-feira, na zona do Porto, três homens por suspeitas de terem tentado matar uma pessoa na noite de 29 de junho de 2023, na Maia. Em comunicado, a PJ explicou que os homens terão feito uma emboscada junto à residência da vítima, desferindo-lhe dezenas de disparos de armas de fogo que "por mero acaso não a atingiram". A PJ esclareceu ainda que, na altura dos acontecimentos, a vítima refugiou-se na sua casa até à chegada da polícia.

No decurso de buscas domiciliárias realizadas foi ainda detido um quarto suspeito, mas em flagrante delito, pelo crime de tráfico de droga. Os detidos, alguns com antecedentes por crimes relacionados com tráfico de droga, vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aprovada hasta pública para venda de terrenos para academia do FC Porto na MaiaEm causa a aliena&231;&227;o, pelo valor base de 3,36 milh&245;es de euros, de 18 parcelas, integradas no projeto do Parque Metropolitano da Maia, num total de 140.625 metros quadrados.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Aprovada hasta pública para venda de terrenos para academia do FC Porto na MaiaA decisão que tem de ser agora ratificada em Assembleia Municipal, agendada para 25 de março, atira o término do período para apresentação de ofertas para a semana anterior às eleições no FC Porto.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Aprovada hasta pública para venda de terrenos para academia do FC Porto na MaiaProposta passou com votos contra do PS. Socialistas questionam meandros do negócio.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Assembleia Municipal aprova venda de terrenos para academia do FC Porto na MaiaDecisão agora ratificada em Assembleia Municipal extraordinária atira o término do período para apresentação de ofertas para compra dos terrenos para a semana anterior às eleições no FC Porto.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Assembleia Municipal da Maia aprova venda de terrenos para academia do FC PortoAs 18 parcelas com mais de 140 mil metros quadrados s&227;o pretendidas pelos "drag&245;es" para a constru&231;&227;o da futura academia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Assembleia Municipal da Maia apova venda de terrenos para academia do FC PortoHasta pública deve ser publicada em Diário da República na terça-feira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »