Polícia israelita mata palestiniano que esfaqueou agente da guarda fronteiriça

Um palestiniano foi esta segunda.-feira morto a tiro pela polícia israelita depois de esfaquear e ferir gravemente um responsável da polícia de fronteira num posto de gasolina de Jerusalém Oriental ocupada, avançou um porta-voz da polícia."Um terrorista residente em Jerusalém Oriental chegou armado com uma faca ao posto de gasolina Mendelbaum, em Jerusalém.

Este ataque acontece num clima de alta tensão na cidade devido à guerra entre Israel e as milícias palestinianas na Faixa de Gaza, lideradas pelo grupo islamita Hamas. Até agora, e depois de mais de três semanas de conflito, Jerusalém registou apenas alguns episódios isolados de violência, mas diferentes analistas alertaram para os perigos do conflito se espalhar pela cidade santa.

Hoje assinala-se o 24º dia de guerra entre Israel e o Hamas, que começou com um ataque de surpresa do grupo israelita contra o território israelita no dia 7 de outubro. O ataque provocou cerca de 1.400 mortos, mais de 5.400 feridos e foram feitos 239 reféns, que foram levados para Gaza. headtopics.com

Como retaliação, Israel tem bombardeado a Faixa desde então e na sexta-feira expandiu as suas operações terrestres, deixando no total mais de 8.000 palestinianos mortos e mais de 20.000 feridos, segundo números do Hamas.

