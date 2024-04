Polícia Federal investiga barco com cadáveres na Amazónia brasileira

A Polícia Federal do Brasil está a investigar se o barco encontrado no estado do Pará, na Amazónia brasileira, com vários cadáveres em decomposição, partiu de um país africano, informaram fontes oficiais.

No entanto, a Polícia Federal alargou o possível raio de origem da embarcação ao continente africano, onde conflitos armados em alguns países têm provocado um arriscado êxodo migratório em direção à Europa.

Polícia Federal Brasil Barco Cadáveres Amazónia Pará Investigação

