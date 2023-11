Polícia espanhola apreende 720 quilos de cocaína escondidos em camião com sucata

A polícia espanhola apreendeu 720 quilos de cocaína escondida entre a sucata transportada num camião vindo da Costa Rica. A apreensão foi feita em Málaga e oito pessoas acabaram detidas.

Octávio Machado: “FC Porto não foi capaz de dominar o jogo”Cão encontrado dentro de saco de farinha fechado num contentor do lixo no BombarralIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

“Um verdadeiro sucesso”. Padre Paulo Terroso aplaude Relatório de SínteseMembro da Comiss&227;o de Comunica&231;&227;o do S&237;nodo sublinha o facto do relat&243;rio de s&237;ntese da primeira sess&227;o da Assembleia-geral do S&237;nodo sobre a Sinodalidade ter sido aprovado por uma maioria qualificada. Consulte Mais informação ⮕

“Um verdadeiro sucesso”. Padre Paulo Terroso aplaude Relatório de SínteseMembro da Comiss&227;o de Comunica&231;&227;o do S&237;nodo sublinha o facto do relat&243;rio de s&237;ntese da primeira sess&227;o da Assembleia-geral do S&237;nodo sobre a Sinodalidade ter sido aprovado por uma maioria qualificada. Consulte Mais informação ⮕

Pais do futebolista Luis Díaz raptados na Colômbia, mãe resgatadaTodos os agentes dispon&237;veis est&227;o a ser destacados para encontrar o pai de D&237;az, Luis Manuel D&237;az. Consulte Mais informação ⮕

Jovem possessivo espeta faca no pescoço da namoradaAcusa&231;&227;o por homic&237;dio tentado diz que homem de 23 anos agiu por n&227;o se conformar com o final da rela&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo faz ruir parte da muralha do Castelo da FeiraOs destro&231;os da muralha ficaram circunscritos ao per&237;metro das obras de consolida&231;&227;o e reabilita&231;&227;o que “estavam prestes a terminar”. Consulte Mais informação ⮕

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz. Consulte Mais informação ⮕