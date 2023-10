Polícia e jovem mortos durante manifestações na província de Nampula revela ONG

"Informação de última hora confirma a morte de um agente da polícia que teria sido atacado pela população, em Nampula", refere o CIP no seu Bbletim sobre o processo político em Moçambique.

O agente terá sido morto em retaliação ao baleamento de uma criança de dez anos, à saída da escola, numa ação enquadrada na reação das autoridades às manifestações contra as eleições autárquicas, na cidade de Nampula, província com o mesmo nome, no norte do país.

"O agente deu entrada no Hospital Central de Nampula, por volta das 10:00, mas viria a não resistir a ferimentos graves contraídos durante as agressões de que foi vítima", indica o boletim. Na cidade de Nacala, também na província de Nampula, um jovem morreu depois de ter sido atingido por um objeto contundente no Mercado Central de Nacala, durante escaramuças entre populares e a polícia, avançou o CIP. headtopics.com

"As cidades de Nampula e Nacala-Porto estão a registar tumultos e a polícia está a responder com tiros de balas de borrachas e verdadeiras", diz aquela ONG.A Lusa ainda não conseguiu ouvir a reação da polícia às informações avançadas pelo CIP.

Nas duas cidades, o comércio está paralisado, com os mercados e estabelecimentos comerciais encerrados, segundo o CIP.Aquela organização integrou um grupo de observadores eleitorais do Consórcio Mais Integridade que fiscalizaram as eleições autárquicas. headtopics.com

Na cidade de Maputo, a polícia moçambicana fez hoje vários disparos de gás lacrimogéneo sobre milhares de pessoas numa manifestação contra os resultados das eleições autárquicas anunciados pela Comissão Nacional de Eleição (CNE).

