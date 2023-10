Polícia dispara gás lacrimogéneo em protesto pós-eleições em Moçambique

Reunião decisiva. Médicos e Governo procuram acordo que reponha a normalidade no SNSA polícia moçambicana fez esta sexta-feira vários disparos de gás lacrimogéneo sobre milhares de pessoas que se manifestam em Maputo contra os resultados das eleições autárquicas anunciados pela Comissão Nacional de Eleição (CNE).

Nessa altura, cerca das 11h30 locais (10h30 em Lisboa), a marcha foi travada com o posicionamento de vários veículos blindados da polícia e depois pelo lançamento de gás lacrimogéneo, ao que os manifestantes responderam com o arremesso de pedras.

O candidato da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, apelou à população para"parar tudo" esta sexta-feira, protestando contra o"homicídio da democracia", face ao anúncio de vitória eleitoral da Frelimo em praticamente todos os municípios do país. headtopics.com

Carlos Matsinhe, que leu a ata dos resultados a partir da capital, afirmou que oito membros daquele órgão votaram a favor do apuramento geral do escrutínio, cinco contra e dois abstiveram-se, incluindo o próprio presidente da instituição, segundo a Renamo.

O candidato da Renamo à capital apelou à população para"cancelar tudo" esta sexta-feira, a partir das 09h00 (08h00 em Lisboa), para uma"megaconcentração" para"celebração da verdade", esperando a presença de"60.000 pessoas, 60.000 revolucionários". headtopics.com

O cabeça-de-lista da Frelimo a Maputo, Razaque Manhique, foi anunciado quinta-feira pela CNE como vencedor das eleições autárquicas na capital, com 58,78%. De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados do escrutínio ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional (CC), máximo órgão judicial eleitoral do país.

