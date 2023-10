Polícia dispara gás lacrimogéneo em manifestação contra resultados eleitorais

Os manifestantes participam numa marcha convocada pelo cabeça-de-lista da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição) à autarquia de Maputo, Venâncio Mondlane, que reclama ter vencido aquela eleição, em 11 de outubro, e tentaram seguir, na avenida 24 de Julho, em direção às instalações do Conselho Constitucional.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida, atingida durante o lançamento de gás lacrimogéneo pela polícia, constatou a Lusa. O candidato da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, apelou à população para "parar tudo" hoje, protestando contra o "homicídio da democracia", face ao anúncio de vitória eleitoral da Frelimo em praticamente todos os municípios do país.

Carlos Matsinhe, que leu a ata dos resultados a partir da capital, afirmou que oito membros daquele órgão votaram a favor do apuramento geral do escrutínio, cinco contra e dois abstiveram-se, incluindo o próprio presidente da instituição, segundo a Renamo. headtopics.com

O candidato da Renamo à capital apelou à população para "cancelar tudo" esta sexta-feira, a partir das 09:00 (08:00 em Lisboa), para uma "megaconcentração" para "celebração da verdade", esperando a presença de "60.000 pessoas, 60.000 revolucionários".

O cabeça-de-lista da Frelimo a Maputo, Razaque Manhique, foi anunciado quinta-feira pela CNE como vencedor das eleições autárquicas na capital, com 58,78%. De acordo com a legislação eleitoral moçambicana, os resultados do escrutínio ainda terão de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional (CC), máximo órgão judicial eleitoral do país. headtopics.com

Direção do PSD vai poder escolher até dois terços dos candidatos a deputadosComissão Política Nacional entrega proposta de revisão estatutária. Consulte Mais informação ⮕

Eleições Moçambique. Comissão Nacional de Eleições anuncia hoje resultadosA Comissão Nacional de Eleições (CNE) moçambicana anuncia hoje, em Maputo, os resultados das eleições autárquicas realizadas no dia 11, cuja contagem intermédia está a ser fortemente contestada pela oposição. Consulte Mais informação ⮕

Eleições Moçambique. Comissão Nacional de Eleições anuncia hoje resultadosA Comissão Nacional de Eleições (CNE) moçambicana anuncia hoje, em Maputo, os resultados das eleições autárquicas realizadas no dia 11, cuja contagem intermédia está a ser fortemente contestada pela oposição. Consulte Mais informação ⮕

Candidato da Renamo em Maputo convoca concentração contra 'homicídio da democracia'O candidato da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, afirmou hoje que o anúncio de vitória da Frelimo na capital moçambicana e praticamente em todos os municípios foi o 'homicídio da democracia' e convocou uma 'megaconcentração' para sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Candidato da Renamo em Maputo convoca concentração contra “homicídio da democracia”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Comissão remete para grupo de trabalho posição sobre conferência da maçonaria na ARA Comissão de Assuntos Constitucionais remeteu hoje para o Grupo de Trabalho para os Assuntos Culturais a elaboração de um parecer pedido pelo presidente da Assembleia da República sobre a realização de uma conferência da maçonaria no parlamento. Consulte Mais informação ⮕