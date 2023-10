Polícia alarga buscas pelo suspeito dos tiroteios no Maine

com arma de fogo que matou 18 pessoas e feriu outras 13 em Lewiston, a segunda maior cidade do estado norte-americano do Maine, as autoridades continuam à procura do principal suspeito. As buscas decorrem numa área superior a mil quilómetros quadrados, onde milhares de pessoas receberam ordens para se manterem em casa e onde comércio e escolas estão encerrados.

Sauschuck sublinhou que as autoridades ainda não sabem como Robert Card fugiu dos locais dos ataques. “Não estou a dizer que sabemos que o suspeito está na água”, afirmou, acrescentando que os mergulhadores vão “procurar provas, qualquer coisa que possa ajudar mais à frente”.

Quanto à nota, Michael Sauschuck não quis revelar o que contém. A ABC News, no entanto, e citando fonte policial sob anonimato, indica que a nota não acrescenta informação relevante sobre os motivos dos ataques. Os inspectores estão a analisar “mais de 530” pistas recebidas nas últimas 36 horas e ainda a passar a pente fino os dois cenários de crime. “Prevejo que ainda estamos a vários dias de completar as investigações”, afirmou. headtopics.com

Militar na reserva, Robert Card é recordado pelos seus camaradas de armas como um atirador competente, perito em orientação e com gosto por actividades ao ar livre, pelo que os bosques da região de Lewiston não lhe seriam um obstáculo.

Entre as vítimas já confirmadas há pessoas dos 14 aos 53 anos, clientes e trabalhadores dos sítios atacados. Ambos os locais estavam bem compostos àquela hora, em que famílias e amigos jantavam ou participavam em torneios desportivos. headtopics.com

Autoridades norte-americanas prosseguem 'caça' ao atirador do MaineOs cidadãos de localidades situadas num perímetro de até 100 km ao redor de Lewiston foram encorajados a permanecer em casa e estar em alerta. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Atirador mata 22 pessoas em ataque em bar no MaineUm homem armado disparou contra dezenas de pessoas e matou pelo menos 22 na cidade norte-americana de Lewiston, no estado do Maine. Consulte Mais informação ⮕

As imagens do tiroteio no Estado norte-americano do MaineSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Atirador mata 22 pessoas em ataque em bar no MaineSuspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas. Autoridades ainda estarão à procura do atirador. Consulte Mais informação ⮕

'Dia negro': Governadora de Maine confirma que atirador que fez 18 mortos continua em fugaSuspeito teria formação com armas de fogo e já teria referido a vontade em levar a cabo um ataque com armas. Consulte Mais informação ⮕

Quem é o suspeito (ainda em fuga) do tiroteio no Estado norte-americano do Maine?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕