Polícia abraça André Ventura durante campanha eleitoral em Braga

Um polícia fez questão de mostrar o crachá e abraçar André Ventura durante uma arruada em Braga, na campanha eleitoral. Margarida Blasco, nova ministra da Administração Interna, foi a inspetora das polícias durante sete anos. Nessas funções abriu inquéritos e propôs sanções disciplinares a agentes envolvidos em agressões. André Ventura acusa-a de querer erradicar polícias, mas não foi isso que a responsável disse.

Erradicar da profissão, sim, os que fossem condenados por esses crimes em tribunal, o que não é mais do que aplicar a lei. "Fez muito bem! Ou devia ter-lhe dado champanhe e chocolates?

