Poder de Patrick Drahi na Altice pode estar em risco devido a dívidas

O poder do fundador e multimilionário franco-israelita Patrick Drahi à frente da Altice poderá ter os dias contados. Em causa está a operação em França – que conta com a segunda maior operadora francesa, a SFR – e as dívidas de 24,4 mil milhões de euros, resultado, em grande parte, de décadas de aquisições com recurso ao endividamento, sobretudo numa era em que os juros estavam historicamente baixos.

A mais recente, que teve lugar esta semana, prende-se com a saída de João Epifânio, gestor histórico da PT e Altice, que assumia funções na comissão executiva da empresa. Saiu por motivos que não foram justificados para dar lugar a Luís Mestre, que fazia parte da equipa de João Epifânio e que está há muitos anos na empresa.

Também João Teixeira, administrador tecnológico, saiu para dar lugar a José Pedro Nascimento. A CEO da empresa criou ainda o cargo de Chief Legal Officer, que foi ocupado por Sofia Aguiar. Em janeiro deste ano, para os recursos humanos, entrou Madalena Albuquerque.

