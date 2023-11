PM de Cabo Verde mostra resultados da governação e diz que economia recupera bem

O primeiro-ministro cabo-verdiano apresentou hoje, no parlamento, o que considera"resultados visíveis" da governação e medidas com impacto nos rendimentos e estabilização dos preços, e disse que a economia recupera bem das sucessivas crises

Neste sentido, disse que a política de rendimentos e de preços do Governo teve que se acomodar para proteger o emprego e o rendimento e reduzir os impactos da inflação sobre as famílias e as empresas. Outro resultado é que mais trabalhadores empregados passaram a ter cobertura de segurança social, atingindo 65% em 2022, bem como a previsão de redução da taxa de desemprego para 8,7% este ano (foi de 12,1% em 2022).

“Estes são resultados produzidos em situação de crises mundiais. Em contexto de normalidade, estaríamos muito melhor”, salientou o chefe do Governo na sua intervenção na abertura da sessão, cujo tema foi apresentado pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, no poder). headtopics.com

Para proteger os rendimentos das famílias face aos aumentos dos preços, disse que o executivo reduziu o IVA sobre eletricidade e água de 15% para 8% e aumentou os descontos da tarifa social de eletricidade de 30 para 50%.

O primeiro-ministro cabo-verdiano apresentou ainda algumas medidas serão implementadas no próximo ano, como o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações para o pessoal da carreira do regime geral, o Estatuto do Pessoal Dirigente ou o segundo Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública Central. headtopics.com

Na sua intervenção, o líder do grupo parlamentar do MpD, Paulo Veiga, enalteceu as “medidas responsáveis e eficazes” que vem sendo implementadas pelo Governo para garantir o poder de compra e fazer face ao aumento da inflação.

Cantora de jazz Kavita Shah canta em Lisboa paixão por Cabo Verde e Cesária ÉvoraA compositora e cantora de jazz Kavita Shah apaixonou-se pela música de Cabo Verde quando ouviu Cesária Évora e ainda mais quando visitou o arquipélago, uma relação refletida num disco e uma digressão que chega a Lisboa na quarta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Chuva abençoa Cabo Verde com mais milho para tradição de Todos os SantosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Marcelo inicia primeira visita oficial de um Presidente português à MoldovaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 48 mortos à passagem do furacão Otis em AcapulcoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

FC Porto vence em Vizela e ‘cola-se’ a Benfica e Sporting no comando da I LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Crescente Vermelho denuncia bombardeamentos perto de hospital em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕