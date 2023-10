Plano de Investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumenta para 740 milhões de euros

A proposta de Plano de Investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumentou para 740 milhões de euros, mais seis milhões face à anteproposta apresentada aos parceiros sociais, devido ao reforço de verbas inscritas no Orçamento do Estado.

o reforço dos apoios sociais previstos nos documentos para o próximo ano, “muito acima” da taxa de inflação esperadaEste é um orçamento de justiça social, em mais de 100 euros”, disse José Manuel Bolieiro, comparando com o valor que estava em vigor quando o atual executivo tomou posse, em 2020.

, são outras medidas inscritas nas propostas de Plano e Orçamento para 2024, que serão discutidas e votadas em plenário da Assembleia Legislativa Regional entre 20 e 24 de novembro. headtopics.com

O líder do executivo regional realçou, por outro lado, que as propostas de Plano e Orçamento para 2024 representam também documentos de responsabilidade, referindo-se às verbas relacionadas com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), queSão documentos de responsabilidade, desde logo, porque asseguraram a exigência histórica e irrepetível de cumprir com boa execução os dinheiros que o PRR põe...

José Manuel Bolieiro classificou ainda o Plano e Orçamento como documentos de estabilidade e compromisso, que pretendem manter o ritmo de crescimento económico da região, que tem aumentado de forma consecutiva nos últimos 28 meses. headtopics.com

O Plano e o Orçamento para 2024 serão os primeiros documentos orçamentais a serem apreciados após a IL e o deputado independente terem denunciado os acordos escritos que sustentavam o Governo Regional.

Há 85 mil crianças com vaga gratuita nas creches, Governo promete mais 35 mil em 2024Na Assembleia da Rep&250;blica, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Seguran&231;a social revelou ainda que 85 mil idosos com complemento solid&225;rio beneficiaram de comparticipa&231;&227;o autom&225;tica de medicamentos Consulte Mais informação ⮕

Governo não porá travão à subida das rendas em 2024Em vez de estabelecer um travão às rendas em 2024, o Governo decidiu avançar com um reforço no já existente apoio às rendas, aplicado de forma automática. De forma mais transversal, e que chegará a todos os inquilinos, a dedução à coleta das rendas no IRS sobre de 502 para 550 euros. Consulte Mais informação ⮕

Governo aprova reforço no apoio às rendas para 2024, mas sem travãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Açores. Presidente do Governo entrega propostas de orçamento para 2024 e de plano de investimentos anualO plano e o or&231;amento para 2024 v&227;o ser votados em novembro na Assembleia Regional. Consulte Mais informação ⮕

CFP lembra que excedente é para abater a dívida, não para criar fundosFundo para investimentos estruturantes planeado pelo Governo encontra obstáculos na lei, assinala CFP na sua análise à proposta de OE para 2024. Consulte Mais informação ⮕

Saúde dispara gastos com pessoal em 903 milhões371 milhões de euros é a verba prevista para pagar horas extraordinárias, em 2024. Consulte Mais informação ⮕