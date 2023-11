PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de Maddie

A Polícia Judiciária esclareceu hoje que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann, no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, visando o esclarecimento da situação, e que foram realizados contactos com familiares da criança

Segundo a PJ, como “também é normal, neste tipo de situações e corresponde às boas práticas”, foram efetuados contactos presenciais, com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se apenas “o ponto de situação processual, no âmbito do inquérito em curso, pendente no Ministério Publico da Comarca de Faro”.

Madeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, enquanto os pais jantavam com amigos naquelas férias em Portugal. Em setembro de 2007, os pais – Kate e Gerry McCann – foram considerados suspeitos na investigação portuguesa inicial, então liderada pelo detetive Gonçalo Amaral, mas esse estatuto foi retirado ao inspetor da PJ no ano seguinte. headtopics.com

Segundo a BBC, Hans Christian Wolters, o procurador alemão do caso, congratulou-se com o pedido de desculpas de Portugal, dizendo: “É um bom sinal. Mostra que, em Portugal, há progressos no caso McCann”.

