PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de Maddie McCann

A Polícia Judiciária esclareceu esta segunda-feira que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa Madeleine...

Segundo a PJ, como"também é normal, neste tipo de situações e corresponde às boas práticas", foram efetuados contactos presenciais, com os familiares da criança desaparecida, transmitindo-se apenas"o ponto de situação processual, no âmbito do inquérito em curso, pendente no Ministério Publico da Comarca de Faro".

Madeleine McCann desapareceu do quarto onde dormia num resort na Praia da Luz, no Algarve, enquanto os pais jantavam com amigos naquelas férias em Portugal. Em setembro de 2007, os pais - Kate e Gerry McCann - foram considerados suspeitos na investigação portuguesa inicial, então liderada pelo detetive Gonçalo Amaral, mas esse estatuto foi retirado ao inspetor da PJ no ano seguinte.Gonçalo Amaral passou a acusar os pais de envolvimento no desaparecimento da filha e até escreveu um livro relacionado com o caso do desaparecimento de Maddie. headtopics.com

Acusação por homicídio tentado diz que homem de 23 anos agiu por não se conformar com o final da relação.

Madeleine McCann. PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais da criança
A Polícia Judiciária esclareceu hoje que, na investigação ao desaparecimento da criança inglesa Madeleine McCann, no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, visando o esclarecimento da situação, e que foram realizados contactos com familiares da criança.

Mar da praia do Furadouro invade a marginal em Ovar
Autarquia pede às pessoas para não circularem perto da marginal.

