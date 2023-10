PJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e Gaia

Bruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosAdesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%MP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que rebentaramA Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco suspeitos da prática de pelo menos sete roubos a mulheres que se prostituíam em apartamentos na zona do Porto e Vila Nova de Gaia, anunciou esta sexta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram entre junho e dezembro de 2022, tendo os suspeitos usado"de grande violência" em alguns dos casos.Segundo a PJ, as vítimas eram selecionadas através de anúncios publicados num 'site' da Internet,"que publicita e divulga serviços de acompanhantes e massagens na vertente sexual".

A PJ admite a existência de outras situações que não terão sido reportadas às autoridades, pelo facto de muitas das vítimas serem estrangeira e algumas estarem em situação irregular em Portugal. Os suspeitos foram detidos na Área Metropolitana do Porto, têm idades entre os 20 e os 29 anos e são maioritariamente desempregados, mas um deles é treinador de futebol. headtopics.com

Estão indiciados por crimes de roubo agravado, detenção de arma proibida e falsificação de documento e vão ser presentes a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Estão indiciados por crimes de roubo agravado, detenção de arma proibida e falsificação de documento e vão ser presentes a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

