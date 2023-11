PJ desmantela laboratório de cocaína em Gondomar

A PJ desmantelou um laboratório para a produção de cocaína, em Gondomar, que pertenceria a uma organização criminosa estrangeira. Quatro pessoas foram detidas.

A investigação – a cargo do Departamento de Investigação Criminal (DIAP) de Braga, no âmbito de inquérito crime titulado pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão –, identificou um laboratório “de dimensões consideráveis” numa “residência”, situado num local “rural e isolado”, utilizado para proceder “ao processo de transformação de pasta de coca em produto final ilícito, apto ao consumo humano” o laboratório pertencia a uma “rede internacional”, controlada por “indivíduos estrangeiros, de pelo menos duas nacionalidades distintas”, que terão chegado a território nacional “há alguns meses”. “Procederam ao arrendamento de uma habitação, onde vieram a colocar diverso material composto por ácidos, químicos, artefactos, ventiladores, prensas, decantadores, etc., os quais utilizaram para procederem ao processo de transformação”, acrescenta a mesma nota

