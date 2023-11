Pizarro garante que novas ULS não enfraquecerão cuidados de saúde primários

"O eixo mais importante do SNS tem de continuar a ser, têm de ser reforçadamente, os cuidados de saúde primários, o local onde as pessoas podem encontrar uma combinação virtuosa de proximidade. Vamos promover o alargamento a todo o país e a multiplicação das USF tipo B em que a remuneração dos profissionais está associada ao desempenho", disse Manuel Pizarro.

Manuel Pizarro garantiu que isso não vai acontecer, pois a criação das novas USL foi alvo de "enorme escrutínio" e falou do envolvimento das autarquias no processo de planeamento e avançou com números sobre USF.

Apesar destas explicações, o PSD fez saber hoje na Comissão da Saúde que vai requerer a apreciação parlamentar do decreto de lei das ULS. Além do PSD, também a Iniciativa Liberal (IL), o PCP e o Bloco de Esquerda quiseram saber se o Governo fez estudos que reforcem esta reforma, tendo Manuel Pizarro garantido que "há um estudo e um plano para cada uma das novas ULS" e que "milhares de pessoas colaboraram nos planos estratégicos". headtopics.com

A IL também quis saber se o Governo está em negociações com os profissionais das USF tipo A no sentido de os aproximar dos incentivos remuneratórios que estão a ser apresentados aos profissionais das USF tipo B.

Governo cede a médicos e aceita repor 35 horas semanaisMinistério da Saúde diz que esta medida'não pode significar a diminuição de acesso a cuidados de saúde e da capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]'. Consulte Mais informação ⮕

'Finalmente dissemos sim a duas grandes reivindicações dos médicos', afirma PizarroO ministro da Sa&250;de, Manuel Pizarro, vincou ainda que "h&225; coer&234;ncia na ideia de que o hor&225;rio dos m&233;dicos seja igual ao dos outros trabalhadores do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de (SNS), assim como faz sentido que fa&231;am urg&234;ncias de 12 horas, mas de forma a garantir que o que n&227;o falha &233; o... Consulte Mais informação ⮕

Pizarro diz que negociações com médicos deram 'passos significativos'"N&227;o h&225; nenhuma lei da rolha", diz o ministro da Sa&250;de sobre a recente entrevista de Fernando Ara&250;jo. Pizarro defende liberdade total para os dirigentes se expressarem. Consulte Mais informação ⮕

Manuel Pizarro confia que serão dados passos significativos para médicos e SNSMinistro da Saúde considera que 'o SNS é um bem precioso para os portugueses mas que necessita de ser reorganizado'. Consulte Mais informação ⮕

Governo cede à reivindicação das 35 horas de trabalho semanais dos médicoO Ministério tutelado por Manuel Pizarro adverte que o acesso aos cuidados de saúde não pode ser prejudicado. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

“Pensei que o prédio ia desabar em cima de mim. Tive de fugir”: Prédios em Braga em risco de ruirOito moradores foram realojados em unidades hoteleiras de Braga. Consulte Mais informação ⮕