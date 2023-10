Pizarro fala em 'reunião positiva' com os médicos e garante empenho do Governo

27/10/2023 14:47:00 / Fonte: RTPNoticias

O ministro da Saúde já reagiu às negociações desta quinta-feira entre o executivo e os médicos, garantindo que o Governo tem vindo a negociar com os sindicatos 'com grande seriedade e com grande rigor'.